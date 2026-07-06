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Offiziell Premier League

Everton bedient sich bei Chelsea

von Tristan Bernert
1 min.
Tyrique George weitet seinen Mund mit seiner Zunge @Maxppp

Der FC Everton hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach offiziellen Klubangaben hat Tyrique George (20) einen Vierjahresvertrag beim Premier League-Klub aus Liverpool unterschrieben. Der bisherige Leihspieler schließt sich für eine Ablöse von kolportierten 28 Millionen Euro den Toffees an.

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George war im Winter leihweise von den Blues zu Everton gewechselt und stand dort in elf Pflichtspielen auf dem Platz. „Ich bin so glücklich, bei Everton unterschrieben zu haben“, erklärt der Flügelspieler, „ich habe meine Zeit auf Leihbasis hier geliebt. Als ich dann gehört habe, dass es eine Möglichkeit gibt, zurückzukommen, war es das, was ich wollte.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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