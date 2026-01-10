Diomande nennt Wunschklub: Keine Chance für die Bayern?

„Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben“, erklärte Marcel Schäfer vor wenigen Tagen. Bei Yan Diomande sieht der Sportgeschäftsführer RB Leipzig klar auf dem „Driver‘s Seat. Da sitzt noch nicht mal jemand auf dem Beifahrersitz. Da sitzen alle auf der Rückbank“.

Der 19-Jährige selbst will aber offenbar ans Steuer. „Ich möchte bei Liverpool spielen“, stellt Diomande bei einem Tiktok-Live-Video klar und führt aus: „Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum, und ich möchte ihn verwirklichen.“

Einen Zeitpunkt nennt der Afrika-Cup-Fahrer, der am heutigen Samstagaabend gegen Ägypten (20 Uhr) um den Halbfinaleinzug kämpft, nicht. Entsprechend gelassen kann RB die Aussagen zur Kenntnis nehmen und im Zweifelsfall auf den Vertrag bis 2030 verweisen.

Genau hinhören wird aber auch der FC Bayern, der bereits mit dem Shootingstar in Verbindung gebracht wird. Sollte es zu einem Transferduell mit den Reds kommen, haben die Liverpooler ein großes Ass im Ärmel.