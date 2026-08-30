Chelsea holt Weltmeister Martínez

Kurz vor Schließung des Transferfensters vollzieht Emiliano Martínez einen Wechsel innerhalb der Premier League. Der zweifache Welttorhüter schließt sich dem FC Chelsea an. An der Stamford Bridge erhält der 33-Jährige einen mehrjährigen Vertrag. An Aston Villa fließen dem Vernehmen nach umgerechnet rund 8,7 Millionen Euro Ablöse.

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Martínez war 2020 vom FC Arsenal zu den Villans gewechselt, hütete für den Klub aus Birmingham insgesamt 256 Mal den Kasten. Bei Chelsea ist der argentinische Weltmeister von 2022 wohl als neuer Stammkeeper eingeplant, die bisherige Nummer eins Robert Sánchez (28) patzte zuletzt mehrfach. Aston Villa bereitete sich unterdessen bereits vor eineinhalb Wochen mit der Verpflichtung von Zion Suzuki (24) auf den Martínez-Abschied vor.