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30 Millionen für Scienza?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Curtis Jones im Duell mit Leo Scienza @Maxppp

17 Scorerpunkte in 37 Spielen für den FC Southampton machen Léo Scienza für einige Vereine aus den Topligen interessant. Laut ‚Sky‘ beobachten mit Aston Villa, dem FC Everton, Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo und der AS Rom gleich fünf europäische Erstligisten die Situation des 27-jährigen Angreifers. Southampton fordert offenbar 30 Millionen Euro Ablöse.

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Darüber hinaus zeigen auch Palmeiras und Flamengo aus der brasilianischen Heimat Interesse am ehemaligen Profi vom 1. FC Heidenheim. Im vergangenen Sommer wechselte der dribbelstarke Offensivspieler für neun Millionen Euro Ablöse zu den Saints. Ein Jahr später könnte schon der nächste Karriereschritt anstehen.

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