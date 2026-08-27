Im Winter wechselte Dejan Ljubicic von Dinamo Zagreb zum FC Schalke 04. Anschließend absolvierte der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler 16 Pflichtspieleinsätze in Königsblau und steuerte zum Bundesliga-Aufstieg fünf Tore und drei Assists hinzu. Trotz der hervorragenden Vorzeichen könnte der Österreicher bis zum Deadline Day noch zum Wechselkandidaten werden.

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Grund dafür ist, dass dem neunfachen Nationalspieler nach FT-Informationen zwei konkrete Anfragen vorliegen. Eine davon stammt vom LASK. Die Linzer haben sich gerade erst spektakulär gegen Celtic Glasgow (5:1-Sieg n.V. im Rückspiel nach 1:3-Niederlage im Hinspiel) in der Champions League-Qualifikation durchgesetzt und für die Ligaphase qualifiziert. Außerdem spielt auch Ljubicics Bruder Robert für den LASK.

Allerdings ist der gebürtige Wiener noch bis 2028 an Schalke gebunden. Bei einem potenziellen Verkauf – sollten sich die Knappen überhaupt dazu bereiterklären – wäre eine adäquate Ablösesumme fällig. Im Januar zahlte Schalke 750.000 Euro an Zagreb, um Ljubicic zu verpflichten. Für einen Transfer müsste jetzt wohl eine deutlich höhere Summe fließen.

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Durch die gesicherten Zusatzeinnahmen aus der Hauptrunde der Königsklasse wäre es dem LASK durchaus möglich, noch einmal zu investieren. Parallel dazu ist man in Gelsenkirchen auf Einnahmen aus Transfers angewiesen. Andernfalls droht sogar ein Punktabzug in der nächsten Spielzeit. Bislang gilt Moussa Sylla (26) als Verkaufskandidat Nummer eins, für den Stürmer hält sich das Interesse aber in Grenzen.