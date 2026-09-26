Transfersperre für Fenerbahce

Die FIFA hat Fenerbahce mit einer Transfersperre für die kommenden drei Wechselperioden belegt. Detaillierte Gründe sind noch nicht bekannt, sollen aber finanzieller oder regulatorischer Natur sein. Die Sperre kann gegen die Zahlung ausstehender Beträge wieder aufgehoben werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (09:01 Uhr): Fener teilt mit, dass der Grund für die Sperre der Transfer von Stürmer Youssef En-Nesyri (29) ist, der 2024 für 19,5 Millionen Euro vom FC Sevilla kam und inzwischen bei Al Ittihad spielt. Eine ausstehende Ratenzahlung an Sevilla werde man am Montag vornehmen und so die Sperre aufheben.

Fener verbuchte in der abgelaufenen Transferperiode ein Minus von 70 Millionen Euro. Unter anderem holte der Istanbuler Klub Mason Greenwood (24) für 40 Millionen von Olympique Marseille und Vedat Muriqi (32) für 15 Millionen vom RCD Mallorca.