RB Leipzig: Mit Diomande nach Gladbach

von Daniel del Federico
Yan Diomande im RB-Trikot @Maxppp

RB Leipzig kann gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) auf Yan Diomande zurückgreifen. Wie der Verein offiziell mitteilt, wird der Flügelspieler Teil des Spieltagskaders sein und mit nach Mönchengladbach reisen. Der Einsatz des 19-Jährigen galt als fraglich, nachdem er sich in der Partie gegen Werder Bremen (2:0) einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte.

RB Leipzig
+++ Personal-Update vor #BMGRBL +++

Yan #Diomande ist im Spieltagskader und reist mit.

#Rômulo fehlt aufgrund einer Sehnenreizung im rechten Kniebereich auch gegen Gladbach

Assan #Ouédraogo fällt aufgrund einer Sehnenverletzung einige Wochen aus.

#BMGRBL #Bundesliga
Bei X ansehen

Diomande ist absoluter Leistungsträger in der Leipziger Offensive. Seit seinem Sommerwechsel von Leganes kam er in jedem Ligaspiel zum Einsatz und verbuchte bereits sechs Torbeteiligungen (vier Tore, zwei Vorlagen). „Er hat sehr viel Talent. Das haben wir ihm nicht beigebracht, sondern er hat es mitgebracht. Genau solche Spieler wollen wir durch unser Scouting finden“, so Trainer Ole Werner, der am Freitag bereits auf Rômulo und Assan Ouédraogo verzichten muss.

