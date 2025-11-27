RB Leipzig: Mit Diomande nach Gladbach

RB Leipzig kann gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) auf Yan Diomande zurückgreifen. Wie der Verein offiziell mitteilt, wird der Flügelspieler Teil des Spieltagskaders sein und mit nach Mönchengladbach reisen. Der Einsatz des 19-Jährigen galt als fraglich, nachdem er sich in der Partie gegen Werder Bremen (2:0) einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte.

Diomande ist absoluter Leistungsträger in der Leipziger Offensive. Seit seinem Sommerwechsel von Leganes kam er in jedem Ligaspiel zum Einsatz und verbuchte bereits sechs Torbeteiligungen (vier Tore, zwei Vorlagen). „Er hat sehr viel Talent. Das haben wir ihm nicht beigebracht, sondern er hat es mitgebracht. Genau solche Spieler wollen wir durch unser Scouting finden“, so Trainer Ole Werner, der am Freitag bereits auf Rômulo und Assan Ouédraogo verzichten muss.