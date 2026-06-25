Tütet Eintracht Frankfurt in Kürze den ersten Sommertransfer ein? Geht es nach dem Bundesligisten und Angreifer Louey Ben Farhat (19), wird dies der Fall sein. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die beiden Parteien zu 100 Prozent geeinigt.

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Allerdings gestalten sich die Gespräche mit Ben Farhats Klub Karlsruher SC schwierig. Die zuletzt auf zwölf Millionen Euro Ablöse geschätzte Forderung des Zweitligisten sei den Frankfurtern bislang zu hoch, so der Bezahlsender.

Interesse an dem dribbelstarken und torgefährlichen Ben Farhat hatten in den vergangenen Wochen auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bekundet. Das Rennen haben nun die Frankfurter gemacht, müssen aber noch eine gewaltige finanzielle Hürde nehmen.