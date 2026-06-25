Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Einigung: Frankfurt vor erstem Sommertransfer?

Eintracht Frankfurt hat Einigung mit Wunschspieler Louey Ben Farhat erzielt. Die Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber sind allerdings nicht unkompliziert.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Louey Ben Farhat ist sehr gespannt @Maxppp

Tütet Eintracht Frankfurt in Kürze den ersten Sommertransfer ein? Geht es nach dem Bundesligisten und Angreifer Louey Ben Farhat (19), wird dies der Fall sein. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die beiden Parteien zu 100 Prozent geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings gestalten sich die Gespräche mit Ben Farhats Klub Karlsruher SC schwierig. Die zuletzt auf zwölf Millionen Euro Ablöse geschätzte Forderung des Zweitligisten sei den Frankfurtern bislang zu hoch, so der Bezahlsender.

Interesse an dem dribbelstarken und torgefährlichen Ben Farhat hatten in den vergangenen Wochen auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bekundet. Das Rennen haben nun die Frankfurter gemacht, müssen aber noch eine gewaltige finanzielle Hürde nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Frankfurt
KSC
Louey Ben Farhat

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
KSC Logo Karlsruher SC
Louey Ben Farhat Louey Ben Farhat
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert