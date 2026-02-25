Neuer Interessent für Alisson

Zieht es Alisson Becker zurück in die Serie A? Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Juventus Turin den 33-jährigen Keeper des FC Liverpool als mögliches Transferziel ins Auge gefasst. Die Alte Dame sucht mit Nachdruck nach einem neuen Stammkeeper ab Sommer. Hauptziel sei nach wie vor Gulielmo Vicario (29) von den Tottenham Hotspur. Sollte das Transferbudget für den teuren Italiener nicht ausreichen, wäre Alisson laut Bericht eine kostengünstigere Alternative.

Der Brasilianer ist noch bis 2027 an die Reds gebunden. Der amtierende englische Meister hat jedoch in Giorgi Mamardashvili (25) bereits seinen künftigen Stammtorhüter in den eigenen Reihen. Juve-Coach Luciano Spalletti kennt Alisson noch aus der gemeinsamen Saison 2016/17 bei der AS Rom und möchte von der Erfahrung profitieren, die der 76-malige Nationalkeeper seit damals gesammelt hat.