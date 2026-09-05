Medizincheck: Neuer Leite-Klub endlich gefunden

Diogo Leite (27) zieht es offenbar nach Italien. Matteo Moretto berichtet, dass der Innenverteidiger am morgigen Sonntag in der Hauptstadt erwartet wird, um seinen Transfer zu Lazio Rom zu finalisieren.

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Der obligatorische Medizincheck sei bereits terminiert worden. Bei Lazio winkt Leite, der nach Vertragsablauf bei Union Berlin seit zwei Monaten vereinslos ist, ein Dreijahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr.

Neben Leite war auch der ebenfalls vereinslose David Alaba (34) ein Kandidat bei den Biancocelesti. Allem Anschein nach ist die Entscheidung aber auf den portugiesischen Defensivspezialisten gefallen.