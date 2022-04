Österreich-Job für Stöger „interessant“

Peter Stöger hat sich zu einem möglichen Engagement als österreichischer Nationaltrainer geäußert. „Wir haben uns ausgetauscht“, erzählt der ehemalige Bundesligatrainer am Mikrofon von ‚Sky Austria‘ über ein Gespräch mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. „Ich habe meine Einschätzung gegeben, was ich von außen wahrgenommen habe. Er hat dann bisschen davon erzählt, was er selbst innen wahrgenommen hat.“

„Es war auch klar“, räumt Stöger ein, „dass es mit vielen anderen Trainern Gespräche geben wird. Ich habe aber auch klargemacht, wenn es er möchte, dann ist der Job für mich interessant.“ Zuletzt trainierte der 55-Jährige von Juli bis Dezember 2021 den ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest. In der Bundesliga arbeitete Stöger von 2013 bis Ende 2017 beim 1. FC Köln und im Anschluss bis Sommer 2018 bei Borussia Dortmund.