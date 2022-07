Martial wie Phönix aus der Asche | „Superman“ Rüdiger

Die Verwandlung des Anthony Martial

In Abwesenheit von Cristiano Ronaldo blüht Stürmer Anthony Martial während der Saisonvorbereitung von Manchester United regelrecht auf. „Vom Ausgestoßenen zum wichtigsten Mann“, lautet eine der heutigen Schlagzeilen auf den Innenseiten der ‚Daily Mail‘. Uniteds hohe Erwartungen an den Torjäger wurden bislang nicht erfüllt. Eine Leihe nach Sevilla verlief ebenfalls unglücklich. Doch in den bisherigen Testspielen zeigt der Franzose ein ganz anderes Gesicht – es scheint, als hätte Martial seinen Torinstinkt wiedergefunden. „Martial erhält nach seiner Form auf der Tour eine zweite Chance“, ist sich auch der ‚Mirror‘ sicher. Cheftrainer Erik Ten Hag könnte somit einen Ronaldo-Ersatz bereits in seinen eigenen Reihen haben. Den portugiesischen Superstar zieht es ein Jahr nach seiner gefeierten Rückkehr ins Old Trafford zu einem Champions League-Teilnehmer.

Barças „Alternativen“ für Koundé

Beim FC Barcelona fahndet man weiter nach Neuzugängen für die Defensive. Jules Koundé soll es unbedingt werden, doch es sieht ganz danach aus, als würde der FC Chelsea den Zuschlag erhalten. Die Blues bieten dem FC Sevilla satte 55 Millionen Euro – zu viel für das bereits erschöpfte Budget der Katalanen. So schweift der Blick der Blaugrana in andere Himmelsrichtungen. Die katalanische ‚Sport‘ weiß um die „Alternativen, die vom Klub in Betracht gezogen werden“ und teilt diese auf ihren Innenseiten mit. William Saliba (FC Arsenal), Milan Skriniar (Inter Mailand), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao) und Pau Torres (FC Villarreal) bilden das mit geballter Defensiv-Power ausgestattete Quintett auf Barças langer Wunschliste. Für manch einen dieser klangvollen Namen müsste Barcelona allerdings ebenfalls tief in die Tasche greifen.

Rüdiger bringt Real zum Staunen

In der spanischen Hauptstadt ist man von Antonio Rüdigers Physis massiv beeindruckt. Als „Superman“ bezeichnet die ‚as‘ den neuen Abwehr-Star von Real Madrid auf ihrem heutigen Titelcover und belegt Rüdigers neuen Beinamen mit konkreten Zahlen. Mit 36,7 km/h erzielte der Defensivspieler die höchste Sprintgeschwindigkeit in der abgelaufenen Premier League-Saison bei Ex-Klub FC Chelsea und stellte damit selbst den muskelbepackten Modellathleten Adama Traoré (36,6 km/h) in den Schatten. Auch bei der Anzahl der Pässe findet sich Rüdiger im obersten Segment wieder. Nur fünf Innenverteidiger in der Premier League haben mehr als 1.000 Pässe gespielt: Aymeric Laporte (1.208), Rüdiger selbst (1.075), Rúben Dias (1.024) und Virgil Van Dijk (1.005). Die Schlagzeile „ein Fels für Ancelotti“ trifft ebenso zu, wenn man bedenkt, dass Rüdiger 40 Prozent seiner 202 Spiele für Chelsea zu null beendete. Fazit: Real hat einen neuen Fels in der Brandung.