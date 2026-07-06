Nur noch Details: Werder holt neuen Abwehrmann

Der SV Werder Bremen steht kurz davor, einen neuen Verteidiger an Bord zu holen. Schon vor mehr als einer Woche sickerte durch, dass sich die Grün-Weißen um Oskar Wojcik bemühen. Die Gespräche über einen Transfer des 22-Jährigen scheinen fruchtbar gewesen zu sein.

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Laut ‚Meczyki‘ wird Wojcik seine Zelte beim KS Cracovia zeitnah abbrechen und den Weg an die Weser antreten. Dem Bericht zufolge fließen über drei Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß, der beim Klub aus der Ekstraklasa noch einen bis 2029 gültigen Vertrag besitzt. In Bremen wird Wojcik mit einem Arbeitspapier über fünf Jahre ausgestattet. Auch Bröndby IF soll starkes Interesse gezeigt haben, geht nun aber leer aus.

Der 1,91-Hüne feierte im Spiel gegen die Ukrainer (0:2) am 31. Mai sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft. Für Cracovia stand er in der zurückliegenden Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Rasen. Acht gelbe Karten und ein Platzverweis sprechen für eine körperbetonte Spielweise.