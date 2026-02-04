Menü Suche
Also doch: Hertha verkündet Rogel-Abflug

von Julian Jasch
Agustín Rogel freut sich @Maxppp

Zwei Tage nach dem Deadline Day gibt Hertha BSC Innenverteidiger Agustín Rogel doch noch ab. Den 28-Jährigen verschlägt es ein halbes Jahr vor Vertragsende zurück in seine Geburtsstadt Montevideo zum uruguayischen Erstligisten Club Nacional. Dort unterschreibt er ein Arbeitspapier bis Ende 2028.

✍🏼 Agustín Rogel firmó su contrato con el Decano hasta diciembre 2028
Dem Vernehmen nach fließt keine Ablöse für Rogel, der beim Zweitligisten ohnehin sportlich kaum eine Rolle gespielt hat. Dafür soll sich die Alte Dame eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert haben. Übrigens: Skurilerweise hatte Club Nacional den Transfer schon vor etwas mehr als einer Woche offiziell bekanntgegeben, bevor die letzten Details geklärt wurden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
