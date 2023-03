Bayerns erfolgloser Versuch bei Can

Der heutige Bundestrainer Hansi Flick wollte Emre Can (29) vor drei Jahren zum FC Bayern zurückholen. „Ja, das stimmt“, bestätigt der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚Sport1‘: „Wir hatten damals telefoniert, als ich noch in Turin war. Am Ende ist das aber nicht zustande gekommen und ich bin nach Dortmund gewechselt.“

Im Januar 2020 ging es zunächst per Leihe von Juventus Turin zum BVB, ein halbes Jahr später folgte die Festverpflichtung für 25 Millionen Euro. Cans Vertrag in Dortmund läuft 2024 aus. Konkrete Pläne für die Zukunft hat Can noch nicht geschmiedet: „Nein, es ist alles ganz entspannt. Ich habe auch keinen Zeitdruck.“

