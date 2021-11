Bobic: „Unheimlich viele Erkenntnisse“

Bei Hertha BSC wird die 0:2-Niederlage im Derby gegen Union Berlin wohl nicht ohne Folgen bleiben. Geschäftsführer Fredi Bobic sagte nach der Partie bei ‚Sky‘: „Dieses Spiel hat mir unheimlich viele Erkenntnisse gegeben. Auch für die Planungen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.“ Konkreter wollte der Boss nicht werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coach Pál Dárdai kündigt derweil am heutigen Sonntag laut ‚B.Z.‘ eine Aussprache mit der Mannschaft an: „Heute lasse ich die Spieler in Ruhe, das bringt nichts. Dann müssen wir einen ehrlichen Dialog führen, dann sind wir ehrlich und direkt.“