Cristiano Ronaldo (41) will seine Karriere in der Nationalmannschaft noch nicht beenden. Das erklärt der 234-fache portugiesische Nationalspieler in einem ausführlichen Statement, in dem er auch auf die Spekulationen um die Rolle von Nationaltrainer Jorge Jesus eingeht.

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Die gesamte Erklärung im Wortlaut

Wie versprochen habe ich beschlossen, aus erster Hand und ganz offen über die Umstände zu berichten, die das letzte Trainingslager der Nationalmannschaft geprägt haben.

Nach der Weltmeisterschaft 2026 habe ich einen Brief an die Portugiesen verfasst, den ich noch immer aufbewahre und der die Worte enthält, die ich ihnen sagen möchte, wenn ich unsere Mannschaft endgültig verlasse.

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Am Ende des Turniers, bereits auf dem Rückflug aus den Vereinigten Staaten, bat mich der Verbandspräsident eindringlich, meine Entscheidung zum Rücktritt noch einmal zu überdenken, da der FPF wollte, dass ich weitermache.

Unmittelbar danach bat er mich um meine Meinung zum Namen des derzeitigen Nationaltrainers, den er neben anderen Namen, die er mir nicht nannte, in Betracht zog.

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Ich antwortete dem Verbandspräsidenten, dass dies meiner Meinung nach die richtige Wahl wäre.

Deshalb war ich an dem Tag, an dem der derzeitige Nationaltrainer vorgestellt wurde, aufrichtig glücklich über diese Wahl. Es war die richtige Entscheidung, wie die Ergebnisse immer wieder bestätigen.

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Wenige Tage später erhielt ich eine erste Nachricht vom neuen Nationaltrainer, in der er mir mitteilte, dass er sich gerne persönlich mit mir treffen würde. Ich sagte zu, und wir vereinbarten einen Termin für das Ende meines Urlaubs.

Wir trafen uns in der „Cidade do Futebol“, wo mein Verein sein Vorbereitungstrainingslager absolvierte.

Der Nationaltrainer sagte mir an diesem Tag, dass er auf mich zähle und dass meine Anwesenheit für sein Projekt von entscheidender Bedeutung sei. Er stellte mir gleich vor Ort einen Plan für meine Beteiligung vor. Er sagte mir, dass ich das erste und das letzte Spiel bestreiten würde und dass er aus Gründen der körperlichen Belastung immer drei bis vier Auswechslungen pro Spiel vornehmen würde.

Zu diesem Zeitpunkt stellte er mir die Möglichkeit in Aussicht, nicht mit der Nationalmannschaft nach Norwegen und Dänemark zu reisen. Er schlug mir vor, das erste Spiel zu bestreiten und in Portugal zu bleiben, um mich dann vor dem Spiel im Estádio do Dragão wieder der Mannschaft anzuschließen.

Ich lehnte diesen Vorschlag sofort ab. Es war für mich offensichtlich, dass ich ihn nicht annehmen konnte. Nur weil ich die Auswärtsspiele nicht bestreiten würde, würde ich nicht aufhören, unsere Mannschaft als Kapitän anzuführen. Dieses Privileg, in Portugal zu bleiben, wäre kein gutes Beispiel gewesen.

Der Nationaltrainer stimmte meiner Einschätzung schließlich zu.

An diesem Gespräch nahm auch Simão Coutinho teil, der Sportdirektor von Al Nassr, dem der derzeitige Nationaltrainer während der gesamten vergangenen Saison unterstellt war und der maßgeblich an seiner Verpflichtung durch den Verein im Jahr 2025 beteiligt war.

Am Vorabend des Trainingslagers kam der Nationaltrainer auf seinen Wunsch hin zu mir nach Hause nach Lissabon, um ein weiteres Gespräch mit mir zu führen. Das Gespräch verlief entspannt, und alle im August vereinbarten Grundsätze wurden eingehalten.

Ich habe das Spiel in Alvalade bestritten, und obwohl ich ausgewechselt wurde, habe ich kein Problem daraus gemacht. Ich habe Bruno Fernandes die Kapitänsbinde selbst umgelegt, ohne auch nur im Entferntesten zu ahnen, dass dies vielleicht meine letzten Schritte als Sportler und Kapitän der Nationalmannschaft sein könnten. Das Wichtigste an diesem Tag war für mich unser Sieg. Gewinnen ist immer schön, in Portugal und für mein Land sogar noch schöner.

Am Mittag des Spieltags in Norwegen kam ein Assistent des Nationaltrainers an den Tisch, an dem die Mannschaft zu Mittag aß, und teilte mir mit, dass der Nationaltrainer mit mir sprechen wolle. Zu meiner absoluten Überraschung fragte mich der Nationaltrainer, ob ich bereit wäre, 30 Minuten zu spielen. Ich war voll und ganz auf meine körperliche Genesung konzentriert, wie immer gut in die Mannschaft integriert und davon ausgegangen, dass ich an diesem Tag nicht spielen würde. Kein Problem.

Diese Bitte passte nicht ganz in meinen Plan für die körperliche Genesung und das Training – denn ich sollte erst am 4. im „Dragão“ spielen –, aber natürlich sagte ich zu. Er antwortete mir, ich solle mich also bereithalten, da ich 30 Minuten spielen würde.

Den Rest kennt ja jeder. Ich habe mich seit der Halbzeitpause aufgewärmt, sah, wie die Minuten vergingen, und wurde nicht eingewechselt.

Der Nationaltrainer hatte sein Wort nicht gehalten.

Am Ende des Spiels wollte ich nur noch, dass alles mit dem Sieg vorbei war und ich allein sein konnte. Ich bin nicht hingegangen, um die Fans zu begrüßen. Ein Fehler, für den allein ich verantwortlich bin und der nicht hätte passieren dürfen. Ich entschuldige mich bei den Portugiesen, die uns dort so intensiv unterstützt haben, ich entschuldige mich bei den Fans und ich entschuldige mich bei denen, die, ohne Portugiesen zu sein, vielleicht dorthin gereist sind, um mich zu sehen, und die ich enttäuscht haben könnte.

Nach 48 Stunden führten wir ein Gespräch – ich, der Nationaltrainer und Simão Coutinho, da er unsere Gespräche im August mitverfolgt hatte.

Es war ein tiefgreifender Moment, sehr offen und ohne jegliche Beschönigung.

Wir waren uns einig, dass es nur einen Weg gab, diese „Affäre“ zu beenden: Der Nationaltrainer sollte das, was er mir gerade dort unter vier Augen in Anwesenheit von Simão Coutinho gesagt hatte, im Presseraum wiederholen.

Was vereinbart wurde, war einfach: Der Nationaltrainer würde die Pressekonferenz mit diesem Thema beginnen und versuchen, die Angelegenheit durch die Wahrheit zu beenden. Er würde sagen, dass ich nie darum gebeten hätte, Spielzeit zu bekommen, dass es der Nationaltrainer und niemand anderes gewesen sei, der mir den Plan für dieses Trainingslager vorgeschlagen habe, und dass es ein Fehler gewesen sei, mich zum Aufwärmen aufzustellen, ohne mich dann einzusetzen – und dass er dies, sollte es noch einmal passieren, nicht tun würde.

Wir beendeten dieses Gespräch damit, dass der Nationaltrainer mich um eine Umarmung bat, mir versprach, bei der Pressekonferenz genau das zu sagen, was er mir gerade gesagt hatte, und dass die Angelegenheit damit erledigt sei. Ich würde in Dänemark nicht spielen und das Spiel im Estádio do Dragão bestreiten. All dies geschah stets in Anwesenheit von Simão Coutinho.

Auf Wunsch des Nationaltrainers fand anschließend ein Treffen zwischen ihm, Simão Coutinho und Tiago Craveiro per Videokonferenz statt, bei dem das, was wir besprochen hatten, zusammengefasst wurde.

Es wurde ein kurzes Dokument erstellt, das ich selbst abgezeichnet habe und das mit meinem Wissen dem Nationaltrainer übergeben wurde, genau wie er es gewünscht hatte.

Die Pressekonferenz verlief wie allgemein bekannt: Die Haltung hatte nichts mit unserem Treffen zu tun; ich hörte Äußerungen und eine Aggressivität, die ich für ungerechtfertigt halte – eine „Ich will, ich kann und ich bestimme“-Haltung, die er mir am Vortag privat weder annähernd noch im Entferntesten gegenüber gezeigt hatte.

Die Notizen, die ich freigegeben habe, lauteten wie folgt:

„Ich halte es für wichtig – nicht zuletzt, weil es der Wahrheit entspricht –, einige Dinge zu klären, bevor ich über Dänemark spreche:

1: Ich selbst habe Cristiano, ganz allein und ohne weitere Personen, einen Plan für ihn für diese Saison in der Nationalmannschaft vorgeschlagen. Es war ein langes und sehr gutes Gespräch.

2: Ich weiß, wie sehr er die Nationalmannschaft lebt und liebt und welche Bedeutung sie weltweit hat; mehr noch: welche Bedeutung und welchen positiven Einfluss er seit 24 Jahren in Folge auf die Nationalmannschaft hat.

3: Der Plan, den ich Cristiano vorgeschlagen habe, wurde angenommen.

4: Er hat meine Entscheidungen nie infrage gestellt. Er war vorbildlich, loyal und professionell.

5: Das Spiel gegen Norwegen war in dem Plan, den ich für ihn entworfen hatte, nicht vorgesehen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass er sich körperlich vom ersten Spiel erholt hatte, und teilte ihm mit, dass ich ihn möglicherweise einsetzen müsste. Cristiano stimmte zu.

6: Es war ein Fehler von mir, jemanden vom Kaliber eines Pelé oder Maradona zum Aufwärmen aufzustellen und ihn dann doch nicht ins Spiel zu bringen. Wenn es heute wäre, würde ich das nicht tun.

7: Um das Thema abzuschließen: Ich will Cristiano in der Nationalmannschaft. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr sogar. Glücklicherweise glaubt auch er an mich. Er hat an Al Nassr geglaubt und tut das auch hier.

8: Dazu, dass ich die Fans nicht begrüßt habe. Darüber haben wir bereits gesprochen. Wer mehr als 230 Spiele für die Nationalmannschaft bestreitet, bekommt von mir keine Lektionen in Sachen Liebe zu Portugal. Es war ein Moment der Frustration, der nichts zunichtemacht. Er ist der Spieler, der die meisten Autogramme gibt, die meisten Selfies macht und die Fans am meisten verwöhnt. Wir sollten keine Probleme erfinden, wo keine sind. Wenn wir unzufrieden sind, reagieren wir. Das war alles.“

In keiner dieser Mitteilungen stand also, dass sich der Nationaltrainer auch nur bei mir entschuldigt hätte.

Es war das zweite Mal, dass er sein gegebenes Wort gebrochen hatte.

Ich beschloss, das Trainingslager zu verlassen, ohne auf einen weiteren Wortbruch zu warten. Für mich ist die Wahrheit immer noch das Wichtigste in den zwischenmenschlichen Beziehungen. So sehr es auch wehtut – man soll mir die Wahrheit sagen.

Übrigens habe ich in einem Gespräch, das ich am Morgen des Tages dieser Pressekonferenz mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbands (FPF) und dem Nationaltrainer geführt habe – das können sie sicher bestätigen –, erneut betont: Wenn sie mich dort nicht haben wollten, sollten sie es mir sagen. Es hätte gereicht, offen und ehrlich zu mir zu sein. Ich hätte das akzeptiert und versprochen, dass wir etwas Schönes auf die Beine stellen würden, wie ich es mir erträume, und niemand wäre verärgert gewesen.

Ich erinnere mich daran, als wäre es heute gewesen. Sie antworteten einstimmig mit „Nein“. Dass mein Platz in der Nationalmannschaft sei.

Niemals, zu keinem Zeitpunkt habe ich mich in meiner fast 25-jährigen Karriere in irgendeine technische oder taktische Entscheidung eines Trainers oder Nationaltrainers eingemischt. Ich akzeptiere, ob gut oder schlecht, was man mir vorschlägt. Ich respektiere die Entscheidung, und wenn man mir das Wort bricht, habe ich das Gefühl, dass mein Platz nicht dort ist.

Ich schulde auch meinen Nationalmannschaftskollegen eine Entschuldigung dafür, dass ich das Trainingslager verlassen habe. Trotz des absoluten Vertrauensbruchs gegenüber dem Wort des Nationaltrainers – wie jeder bezeugen kann, der diese Gespräche mitverfolgt hat – hätte ich das nicht tun dürfen. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei mir.

Ich entschuldige mich noch einmal bei den Portugiesen, aber der Wortbruch hat für mich einschneidende Auswirkungen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Verbleib von diesem Moment an der Arbeitsgruppe nur schaden würde, und tat das, was ich immer gesagt hatte, dass ich tun würde, wenn ich mich nicht nützlich fühlen würde: Ich packte meine Koffer und ging.

Die Konsequenzen meiner Handlung müssen vom portugiesischen Fußballverband bewertet und geahndet werden. Ich bin mir bewusst, dass es bei der Bestrafung keine mildernden Umstände geben darf. Ich bin nicht irgendein Spieler, sondern Mannschaftskapitän, und das stellt einen erschwerenden Umstand dar. Ich habe mich bereits entschuldigt, weiß aber, dass Handlungen Konsequenzen haben müssen. Wer wie ich im Fußball tätig ist, weiß, dass die Regeln unabhängig vom Status jedes Einzelnen für alle gleich sind.

In diesem Zusammenhang habe ich viel von Abschiedsspielen gehört, dass ich einen würdigen Abschied haben müsse und dass der Verband mir diese Gelegenheit geben wolle.

Ich habe im Leben gelernt – oft hungrig und ohne etwas zu essen –, dass niemand jemandem etwas schenkt.

Ich kann allen meinen Fans, ganz selbstverständlich, und insbesondere allen Portugiesen versprechen, dass wir ein oder mehrere Abschiedsspiele bestreiten werden – dafür wird Zeit sein.

Aber wenn ich an die Nationalmannschaft denke, dann denke ich vor allem daran, anzutreten. Genau daran habe ich an dem Tag gedacht, als mir der Tod meines Vaters mitgeteilt wurde. Ich befand mich im Trainingslager unserer Nationalmannschaft und beschloss dort, zu bleiben, bis das Spiel am nächsten Tag beendet war. Ich habe für mein Land etwas getan, was ich für keinen Verein der Welt jemals tun würde.

Wenn ich also körperlich fit bin, für meinen Verein spiele – hoffentlich mit Toren – und meine Sperre abgesessen habe, werde ich wie bisher immer bereit sein, für unsere Nationalmannschaft anzutreten und zu gewinnen.

Das ist, glaubt mir, die reinste Wahrheit.