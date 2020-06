Bericht: Krauß hat in Leipzig verlängert

Tom Krauß (18) hat seinen Vertrag bei RB Leipzig um vier Jahre verlängert. Das berichtet die ‚Bild‘. Demnach hat der deutsche U19-Nationalspieler bereits seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier bis 2025 gesetzt.

Sechser Krauß ist Schlüsselspieler in Leipzigs U19-Mannschaft. Beim gestrigen 4:2-Sieg in Köln gehörte er zum wiederholten Male zum Profikader. Zur kommenden Saison soll der gebürtige Leipziger möglichst in die zweite Liga verliehen werden, so die ‚Bild‘.