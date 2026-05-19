Neymar-Comeback: Ancelotti gibt WM-Kader bekannt

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien tritt überraschend mit Altstar Neymar (FC Santos) bei der Weltmeisterschaft im Sommer an. Das verkündete Nationalcoach Carlo Ancelotti am späten Montagabend bei der Kaderbekanntgabe der Südamerikaner. Neymar steht damit nach über zweieinhalb Jahren vor dem Comeback in der Seleção und darf seine vierte WM spielen.

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Neben dem 34-Jährigen ist Vinicius Junior (25) von Real Madrid der größte Name im 26-köpfigen Aufgebot. Bundesligaspieler sind nicht vertreten, etwas überraschend nicht dabei sind João Pedro (24/FC Chelsea) und Antony (26/Real Betis). Trotz anderslautender Gerüchte im Vorfeld der Nominierung gibt es auch keine Rückkehr von Thiago Silva (41/FC Porto). Brasilien trifft in Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland.