Bedia kehrt zu Union zurück

Chris Bedia wird zur kommenden Saison wieder bei Union Berlin auf der Matte stehen. Wie der BSC Young Boys, der Leihklub des 30-Jährigen, mitteilt, wird der Schweizer Traditionsverein die vertraglich verankerte Kaufoption nicht ziehen. Den Köpenickern entgehen somit Transfereinnahmen in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei wusste Bedia in Bern durchaus zu überzeugen. Seit dem Beginn des Leihgeschäfts im Februar 2025 erzielte der Ivorer 28 Tore in 67 Pflichtspielen. Bei den Eisernen steht der Mittelstürmer nun noch bis 2027 unter Vertrag.