BVB fasst Mohya-Entschluss

Borussia Dortmund wird die Bemühungen um Wael Mohya voraussichtlich nicht weiter intensivieren. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Dortmund Insider‘ hervorgeht, betrachtet der BVB den Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach zwar als einen „super Spieler“, eine Verpflichtung des 17-Jährigen komme für die Schwarz-Gelben aber nicht infrage.

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Grund dafür ist, dass der deutsche Vizemeister mit Mathis Albert (17) ein Talent in den eigenen Reihen hat, das von der Spielanlage sehr ähnlich zu Mohya ist. Dem US-amerikanischen Nationalspieler werde intern „unfassbar viel zugetraut“, auch wenn er in der laufenden Saison noch nicht so oft zum Zug kommt wie gewünscht.

‚Sky‘ hatte Mohya Ende Oktober mit dem BVB in Verbindung gebracht. Allem Anschein nach wird die Borussia eine Verpflichtung aber nicht weiter verfolgen. Für Mohya, dessen Vertrag am Niederrhein bis 2028 läuft, bleiben trotzdem noch zahlreiche andere Optionen. Der FC Bayern, RB Leipzig, Brighton & Hove Albion, der FC Liverpool und allen voran Bayer Leverkusen sind am angehenden deutschen Nationalspieler interessiert.