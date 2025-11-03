Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Nürnberg: Reichert schielt auf die Bundesliga

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Jan Reichert beim Fotoshooting @Maxppp

Dem 1. FC Nürnberg könnte bald der Stammkeeper abhauen. Nach ‚Bild‘-Informationen beschäftigt sich Jan Reichert mit einem möglichen Wechsel in die Bundesliga. Lose Anfragen aus dem Oberhaus flatterten dem Bericht zufolge bereits im Sommer herein. Ein Transfer realisierte sich aber nicht für den 24-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Nummer eins des Clubs wechselte für sein Vorhaben auch die Berateragentur. Bis 2027 steht Reichert noch in Nürnberg unter Vertrag. Seine starken Leistungen im bisherigen Verlauf der Saison könnten das Interesse anderer Vereine noch weiter gesteigert haben.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Nürnberg
Jan Reichert

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Jan Reichert Jan Reichert
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert