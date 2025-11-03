Nürnberg: Reichert schielt auf die Bundesliga

Dem 1. FC Nürnberg könnte bald der Stammkeeper abhauen. Nach ‚Bild‘-Informationen beschäftigt sich Jan Reichert mit einem möglichen Wechsel in die Bundesliga. Lose Anfragen aus dem Oberhaus flatterten dem Bericht zufolge bereits im Sommer herein. Ein Transfer realisierte sich aber nicht für den 24-Jährigen.

Die Nummer eins des Clubs wechselte für sein Vorhaben auch die Berateragentur. Bis 2027 steht Reichert noch in Nürnberg unter Vertrag. Seine starken Leistungen im bisherigen Verlauf der Saison könnten das Interesse anderer Vereine noch weiter gesteigert haben.