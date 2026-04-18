Heiße Gerüchte: Zehn Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Mohamed Amoura – 25 Jahre – VfL Wolfsburg

Der wendige Stürmer wird für die Wölfe im Abstiegsfall nicht zu halten sein. Der VfB Stuttgart wittert ein Schnäppchen und hat den algerischen Nationalspieler ins Visier genommen.

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Daniel Heuer Fernandes – 33 Jahre – Hamburger SV

Der portugiesische Schlussmann, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, spielt eine beeindruckende Saison. Das ist auch dem FC Bayern nicht verborgen geblieben, der Heuer Fernandes als Nummer zwei holen könnte, sollte Manuel Neuer (40) seine Karriere beenden.

Oliver Baumann – 35 Jahre – TSG Hoffenheim

Der deutsche Nationalkeeper ist ein weiterer Kandidat für diesen Posten. Baumann soll auf der internen Bayern-Liste stehen.

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El Chadaille Bitshiabu – 20 Jahre – RB Leipzig

In Leipzig ist der Innenverteidiger mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und möchte die Sachsen daher verlassen. Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach wurden in der Vergangenheit mit dem talentierten Franzosen in Verbindung gebracht.

Elvis Rexhbecaj – 28 Jahre – FC Augsburg

Der Kosovare kehrt zum VfL Wolfsburg zurück. Seinem Jugendklub hat der Mittelfeldakteur bereits die Zusage gegeben.

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Fisnik Asllani – 23 Jahre – TSG Hoffenheim

Der technisch starke Stürmer wird bei Borussia Dortmund als möglicher Ersatz für Serhou Guirassy (30) gehandelt. Asllani kann die TSG im Sommer für 25 bis 29 Millionen Euro per Ausstiegsklausel verlassen. Für den BVB könnte die Summe jedoch höher ausfallen.

Noel Aseko – 20 Jahre – FC Bayern

In der Sommervorbereitung darf sich der athletische Mittelfeldakteur beim FCB beweisen. Dass er danach andernorts seine nächsten Entwicklungsschritte geht, ist aber nicht ausgeschlossen. Unter anderem bekundet Eintracht Frankfurt Interesse.

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Grischa Prömel – 31 Jahre – TSG Hoffenheim

Prömel schließt sich im Sommer ablösefrei dem VfB Stuttgart an. Einen bis 2029 datierten Vertrag hat er bereits unterzeichnet.

Almugera Kabar – 19 Jahre – Borussia Dortmund

Kabars Winterwechsel zum Hamburger SV scheiterte am Medizincheck. Im Sommer könnte ein neuer Anlauf gewagt werden. Entsprechende Gespräche sind bereits geplant.

Haris Tabakovic – 31 Jahre – TSG Hoffenheim

Der bosnische Stürmer kehrt nach Saisonende vorerst zur TSG zurück. Da er in den Planungen dort allerdings keine Rolle spielt, muss Tabakovic andernorts sein Glück versuchen. Der VfL Wolfsburg streckt Berichten zufolge die Fühler aus.