Inter: WM-Keeper als Sommer-Nachfolger?

Da Yann Sommer bei Inter Mailand in der kommenden Saison offenbar nicht mehr als Nummer eins eingeplant ist, suchen die Nerazzurri nach einem neuen Schlussmann. Nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung ‚O Jogo‘ soll Lukas Hornicek das Erbe des Schweizers antreten. Die Italiener haben ihr Interesse am 23-Jährigen bereits offiziell beim SC Braga hinterlegt, stoßen dort bisher aber auf taube Ohren. Die Portugiesen verweisen auf die 30 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel im Vertrag des Tschechen, Inter möchte die Ablösesumme jedoch etwas drücken.

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Hornicek ist bei Braga noch bis 2028 gebunden, doch nach der Weltmeisterschaft sollen Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung anstehen. Neben dem italienischen Meister haben offenbar auch Klubs aus der Premier League ein Auge auf den WM-Fahrer geworfen. Der Vertrag vom Ex-Bayer und -Gladbacher Sommer läuft zum Saisonende aus, doch Inter würde ihn gerne als Nummer 2 behalten. Der derzeitige Backup Josep Martínez (28) galt lange als designierter Nachfolger, doch erhält nun mit Hornicek und dem zuletzt auch gehandelten Ivan Provedel (32/Lazio Rom) nochmal Konkurrenz.