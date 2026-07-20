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Bundesliga

FC Bayern: Saibari steigt spät ein

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Ismael Saibari bei der WM 2026 @Maxppp

Einige Leistungsträger stehen dem FC Bayern erst zwei Wochen vor Saisonstart am 22. August zur Verfügung. In einer offiziellen Mitteilung teilt der Rekordmeister mit, dass neben den lange im Turnier verbliebenen Spielern um Harry Kane (32), Michael Olise (24) und Dayot Upamecano (27) auch die verletzten respektive noch angeschlagenen Jamal Musiala (23), Alphonso Davies (25), Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31) und Lennart Karl (18) erst im Anschluss an die Asienreise zum Team stoßen.

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Diese findet vom 1. Bis zum 8. August statt, dementsprechend ist die Zeit vor dem Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund überschaubar. Die deutschen Nationalspieler steigen am 27. und 28. Juli in die Vorbereitung ein, die WM-Fahrer um Luis Díaz (29), Konrad Laimer (29) und Josip Stanisic (26) unmittelbar vor der Asienreise.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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