Ngankam gibt Union einen Korb

Jessic Ngankam will nicht für Union Berlin auflaufen. Im Interview mit dem YouTuber Bilal Kamarieh gesteht der 22-jährige Stürmer, dass er nach der Mitteilung seines Managers über das ernsthafte Interesse der Eisernen zwar kurz überlegen musste, dann jedoch zu dem Entschluss kam, nicht zum Stadtrivalen seines Ausbildungsvereins Hertha BSC wechseln zu wollen.

„Aber die drei Minuten habe ich trotzdem gebraucht, weil ich so oft wieder neu angreifen musste, so oft meinen Arsch aufgerissen habe, Dinge gemacht habe, auf die ich eigentlich gar keine Lust hatte, um einfach mal erfolgreich Fußball zu spielen. Und dann kommt der Anruf, dass eine Mannschaft, die Champions League spielt, dich wirklich haben will“, sagt Ngankam über den Grund seiner Bedenkzeit. Nach der Absage an Union steht mit Frankfurt ein weiterer Interessent, der international vertreten ist, höher im Kurs. Ngankams Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2025, ob die zweite Bundesliga dem U21-Nationalspieler jedoch reicht, bleibt abzuwarten.

