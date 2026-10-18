Der AC Mailand arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Adrien Rabiot (31). Einem Bericht des ‚Corriere dello Sport‘ zufolge haben die Rossoneri die Verhandlungen mit Beraterin und Mutter Veronique Rabiot aufgenommen. Milan will bis 2030 und inklusive Gehaltserhöhung verlängern.

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Derzeit steht Rabiot noch bis 2028 samt Verlängerungsoption auf eine weitere Saison unter Vertrag. In Mailand ist man laut dem ‚Corriere dello Sport‘ zuversichtlich, den Deal mit dem Mittelfeldspieler bis zum Jahresende einzutüten. Rabiot kommt in dieser Spielzeit auf sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Assists) in acht Pflichtspielen.