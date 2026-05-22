Schmerzhaft aber sinnvoll: Werders Torhüter-Rochade

Nach FT-Informationen hat Karl Hein (24) einen Vierjahresvertrag beim SV Werder Bremen unterschrieben. Die offizielle Verkündung des Deals steht zwar noch aus, dennoch ist bereits klar, dass der Este künftig die Rolle des Stammkeepers von Mio Backhaus (22) übernehmen soll.

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Die Rechnung der Bremer ist dabei so simpel wie nachvollziehbar: Rund drei Millionen Euro fließen für Hein an den FC Arsenal, im Gegenzug kassiert man (vom SC Freiburg) mehr als 15 Millionen für Backhaus. Macht einen Reingewinn im zweistelligen Millionenbereich ohne einen deutlichen Qualitätsverlust.

Backhaus

Klar ist: Backhaus hat sich in Windeseile vom Newcomer zu einem sicheren Bundesliga-Rückhalt gemausert. Gemeinsam mit Jonas Urbig (22), Noah Atubolu (23) und Dennis Seimen (20) zählt der gebürtige Mönchengladbacher zu einer vielversprechenden Generation großer deutscher Torhüter-Talente. Noch dazu ist Backhaus für die Werder-Fans eine wichtige Identifikationsfigur.

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Aber auch Hein konnte in der abgelaufenen Saison mehrfach nachweisen, über welch immenses Potenzial er verfügt. Unter anderem beim 0:4 gegen den FC Bayern in der Hinrunde, als er trotz der vier Gegentreffer bester Spieler auf dem Platz war.

An der Weser – das ist hinlänglich bekannt – wurden in den zurückliegenden Jahren gelinde gesagt nicht immer glückliche Transfer-Entscheidungen getroffen. Die Torhüter-Rochade ist allerdings ein richtiger Schritt, auch wenn er auf den ersten Blick schmerzhaft sein mag.