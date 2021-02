Schalke: Der Stand bei Mustafi

Schalke-Neuzugang Shkodran Mustafi, der am Montag aus England einreiste, bleibt bis einschließlich Freitag in Quarantäne. Das entschieden die Verantwortlichen nach Rücksprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt. Mustafi könne die häusliche Isolation verlassen, um fernab der Mannschaft Einzeltraining auf dem Vereinsgelände zu absolvieren.

Ob der Innenverteidiger bereits am Samstag gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) sein Debüt für Königsblau geben wird, will S04 kurzfristig und nach Austausch mit dem Gesundheitsamt entscheiden. Mustafi wechselte am Deadline Day ablösefrei vom FC Arsenal zu Schalke und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.