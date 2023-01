Berichte über Deadline Day-Deal: Barça will WM-Star Amrabat

Bei der WM in Katar verzückte Sofyan Amrabat die Fußballwelt mit seiner leidenschaftlichen Spielweise – und offenbar auch die Verantwortlichen des FC Barcelona. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien versuchen die Katalanen, den 26-jährigen Marokkaner noch am heutigen Deadline Day zu verpflichten.

Ein Barça-Angebot werde zeitnah beim AC Florenz eingehen. Der Plan der Blaugrana: Amrabat zunächst für ein halbes Jahr ausleihen – ohne Kaufpflicht, denn die könnte dem finanziell angeschlagenen Klub Probleme bereiten. Eine Kaufoption soll aber sehr wohl Teil des Deals sein. Es bleibt abzuwarten, wie Florenz auf die Offerte reagiert.

Barças Angebot für Amrabat

Amrabat war bei der WM in Katar einer der besten Spieler der marokkanischen Nationalmannschaft, die überraschend bis ins Halbfinale des Turniers vorstieß. Seit dem Ende des Turniers stand er bei der Fiorentina in drei von fünf Serie A-Spielen in der Startelf.