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Offiziell 2. Bundesliga

Lautern schlägt beim BVB zu

von David Hamza - Quelle: fck.de
1 min.
Thierry Tazemeta im BVB-Trikot @Maxppp

Angreifer Thierry Tazemeta (18) wechselt ablösefrei aus der Jugend von Borussia Dortmund zum 1. FC Kaiserslautern. Beim Zweitligisten ist der österreichische U19-Nationalspieler für die Profis eingeplant. FCK-Sportdirektor Marcel Klos freut sich auf „ein internationales Top-Talent […]. Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar.“

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Für Dortmunds U19 bestritt Tazemeta insgesamt 27 Spiele (15 Tore, neun Assists). Der Neuzugang betont: „Man sagt zu einem Klub wie dem 1. FC Kaiserslautern, der so viel Tradition hat, nicht nein. Als die Anfrage kam, habe ich direkt große Augen bekommen und mich sehr gefreut. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe direkt viel Vertrauen in mich gespürt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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