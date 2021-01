FC Bayern: Sanés Neustart in Flicks Händen

Nur 36 Minuten nach seiner Einwechslung nahm Hansi Flick Leroy Sané im Top-Spiel bei Bayer Leverkusen (2:1) kurz vor Weihnachten wieder vom Feld. Die Höchststrafe für den Stareinkauf des FC Bayern – der mediale Aufschrei konnte einfach nicht ausbleiben.

Flick war im Anschluss merklich bemüht, die Wogen zu glätten und versprach dem 24-Jährigen „volle Unterstützung“. Zum Jahresauftakt gegen Mainz 05 (Sonntag, 18 Uhr) kann der Bayern-Trainer nun beweisen, dass er auf Sané zählt. Mit Kingsley Coman (24) droht Bayerns aktuell bester Flügelspieler nämlich auszufallen.

Würde Flick nun statt Sané etwa Douglas Costa (30) und Jamal Musiala (17) auf der Außenbahn starten lassen, wäre die Bankrolle des deutschen Nationalspielers mal wieder das Top-Thema. Darauf darf Flick natürlich keine Rücksicht nehmen – auf das Selbstvertrauen des 45 Millionen Euro teuren Sané aber allemal.

Verletzungen und defensive Schwächen

Zur Erinnerung: Sané kam im Sommer aus einem Kreuzbandriss nach München und legte einen verheißungsvollen Start hin. Es folgte eine Kapselverletzung, die den Linskfuß wieder etwas aus der Bahn warf. Zudem agiert er gerade defensiv nicht immer so engagiert, wie es Flick sehen will.

Der Trainer kritisierte seinen Schützling dafür, nahm ihn aber auch immer wieder in Schutz. Das Jahr 2021 soll nun ein Neustart für Sané, der auch für die Bayern schon wichtige Tore schoss, werden. Dafür muss er in erster Linie verletzungsfrei bleiben – und am besten am Sonntag gegen Mainz das Vertrauen des Trainers erhalten.