Freie Bahn für Neymar | Spurs im freien Fall

Barça braucht Verstärkung

In Katalonien gibt die aktuelle Verfassung des FC Barcelona Grund zur Unruhe. Die lokale Presse sucht nach Lösungen, um einen Ausweg aus der kleinen Krise zu finden und blickt auf die sommerliche Transferperiode. Und für die ‚Sport‘ kann es nur eine Lösung geben: „Freie Bahn für Neymar“, lautet die Schlagzeile. Laut dem spanischen Blatt zieht es Paris St. Germain vor, den 28-jährigen Brasilianer in diesen Sommer ziehen zu lassen und dafür einem Wechsel von Kylian Mbappé den Riegel vorzuschieben. Für die ‚Mundo Deportivo‘ ist Ferran Torres vom FC Valencia die nötige Verstärkung: „Ziel Ferran Torres“, heißt es auf dem Titelblatt. Die katalanische Zeitung erklärt, dass der Vertrag des 20-Jährigen 2021 ausläuft. Und obwohl seine Ausstiegsklausel 100 Millionen Euro beträgt, könnte er Valencia für eine geringere Summe verlassen.

Portugiesische Justiz nimmt Ermittlungen auf

In Portugal wird der nationale Profifußball auf den Prüfstand gestellt. Die ansässige Justiz vermutet einen Fall von Steuerbetrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit getätigten Transfers. Daher kam es zu einer umfangreichen Durchsuchungsaktion. Auch Benfica Lissabon, Sporting Lissabon und der FC Porto wurden durchleuchtet. „Fußball unter der Lupe“, titelt die ‚O Jogo‘. Dieses Thema dominiert auch die ‚A Bola‘: „Fein durchkämmt“, lautet die Schlagzeile, die sich auf die Behörden bezieht, die das portugiesische Fußballgeschäft genauestens durchleuchten. Iker Casillas und der Star-Agent Jorge Mendes sind ebenfalls von den Anschuldigungen betroffen.

Die Spurs fallen weiter

Tottenham Hotspur ging in den vergangenen vier Pflichtspielen als Verlierer vom Platz. Am gestrigen Mittwoch schied das Team von José Mourinho gegen Norwich City aus dem FA-Cup aus. Nach 120 Minuten stand es 1:1, im Elfmeterschießen (3:2) bezwangen die Canaries dann den Favoriten aus London. Mann des Abends war Keeper Tim Krul. „A Krul twist for Jose“ („Eine grausame Wendung für Jose“), titelt der ‚Daily Mirror‘ und erlaubt sich ein Wortspiel. Der Name des 31-jährigen Torhüters ähnelt dem englischen Begriff für „grausam“ („cruel“). Auch die ‚Times‘ setzt auf ein Wortspiel: „Cruel blow for Mourinho“ („Ein grausamer Schlag für Mourinho“) lautet die Schlagzeile. Die Spurs hingegen dürften momentan eher weniger zu lachen haben.