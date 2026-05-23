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Bericht: Silva hat sich entschieden

von Dominik Sandler - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Bernardo Silva von ManCity @Maxppp

Atlético Madrid steht anscheinend kurz vor der Verpflichtung von Bernardo Silva. Wie Transfer-Experte Yagiz Sabuncuoglu berichtet, befinden sich die beiden Parteien in fortgeschrittenen Gesprächen und kurz vor der Einigung. Da der 31-Jährige seinen Vertrag bei Manchester City nach neun Jahren nicht mehr verlängert, wird keine Ablöse fällig.

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Zwischenzeitlich wurde der Kapitän der Skyblues auch bei Benfica Lissabon, Galatasaray und dem FC Barcelona gehandelt, die Wahl fällt aber wohl auf Atlético. Die Rojiblancos sind seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Antoine Griezmann (35), der in die Vereinigten Staaten wechselt. Auch Julian Brandt (30), der Borussia Dortmund verlässt, ist bei den Rojiblancos Thema.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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