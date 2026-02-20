Bayern-Verträge: „Es gibt keine Hierarchie“

Max Eberl will sich in Sachen weitere Vertragsverlängerungen beim FC Bayern nicht in die Karten gucken lassen. „Es gibt keine Hierarchie“, stellte der Sportdirektor auf der heutigen Pressekonferenz klar und führte aus: „Wir machen Kaderplanung und müssen Entscheidungen fällen. Jetzt haben wir mit Dayot (Upamecano, Anm. d. Red.) eine Entscheidung unter Dach und Fach gebracht. Jetzt werden wir uns mit den weiteren Personalien beschäftigen.“

Nach monatelangen Verhandlungen fanden Upamecano und der Rekordmeister schließloch doch zusammen, der Innenverteidiger setzte heute vor einer Woche seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach sollen nun verstärkt die Verhandlungen mit Konrad Laimer (28) angegangen werden, dessen Vertrag 2027 ausläuft.