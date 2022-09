Nächster Stern am Himmel: Spanien feiert Williams

Im spanischen Fußball knistert es zwei Monate vor der WM. Für seine Aufstellung bei der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz am Samstag erntete Nationaltrainer Luis Enrique eine Menge Kritik. Mit dem gestrigen 1:0-Sieg in Portugal gelang der Furia Roja dann aber doch noch der Sprung ins Final Four der Nations League.

Zu verdanken war das dem späten Siegtor von Álvaro Morata (88.) – und der Vorlage eines Jungspundes. Der 20-jährige Nico Williams legte per Kopf auf. Zuvor hatte er der Partie seit seiner Einwechslung in der 73. Minute schon eine neue Richtung gegeben.

Schnell, mutig und kreativ wirbelte Williams – wie schon gegen die Schweiz – auf dem Flügel und entzückte damit sein Land. „Nico Williams reichen zwei kurze Momente, um sein Ticket für die WM zu sichern. Sein glänzender und entscheidender Auftritt verpflichtet Enrique, ihn für Katar zu berufen“, schreibt etwa die ‚as‘.

Stetige Entwicklung in Bilbao

Macht Williams so weiter, hat er durchaus Chancen auf eine wichtige Rolle bei der WM. Schließlich haben Flügel-Konkurrenten wie Ansu Fati, Pablo Sarabia oder Ferran Torres aktuell keinen leichten Stand in ihren Vereinen. Williams dagegen ist seit dieser Saison bei seinem Heimatklub Athletic Bilbao gesetzt.

Dort spielt er übrigens mit seinem acht Jahre älteren Bruder Iñaki zusammen. Dieser debütierte einen Tag vor Nico ebenfalls, allerdings für Ghana. In Bilbao hat Nico Williams also ein ideales Umfeld, um sich in Ruhe zu entwickeln. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2024. Ohne Verlängerung heißt das naturgemäß: Im Sommer könnte der nächste Schritt anstehen. Vorher kommt aber erstmal die WM in Katar für Spaniens neuesten Stern am Himmel.