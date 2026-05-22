DFB-Pokalfinale: So könnten Bayern & Stuttgart starten

Am Samstagabend (20 Uhr) steigt das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart. Die Münchner gehen ohne Manuel Neuer in die Partie, Sebastian Hoeneß auf der anderen Seite kann personell aus dem Vollen schöpfen.
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@Maxppp
Im morgigen DFB-Pokalfinale treffen die beiden spielstärksten deutschen Mannschaften aufeinander. Während der FC Bayern das Double klarmachen will, hofft der VfB Stuttgart auf die Titelverteidigung.
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Angesichts des Saisonverlaufs – in den drei bisherigen Duellen gingen die Münchner mit einem Torverhältnis von 11:3 immer als Sieger vom Platz – darf der FCB als Favorit bezeichnet werden. Allerdings muss das Team von Vincent Kompany einen heftigen personellen Dämpfer hinnehmen, Stammkeeper Manuel Neuer (40) fällt nämlich aus. VfB-Coach Sebastian Hoeneß kann hingegen auf sein gesamtes Stammpersonal zählen.
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