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DFB-Pokalfinale: So könnten Bayern & Stuttgart starten

Am Samstagabend (20 Uhr) steigt das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart. Die Münchner gehen ohne Manuel Neuer in die Partie, Sebastian Hoeneß auf der anderen Seite kann personell aus dem Vollen schöpfen.

von Julian Jasch
1 min.
Artikelbild mit Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß @Maxppp
FC Bayern Stuttgart

Im morgigen DFB-Pokalfinale treffen die beiden spielstärksten deutschen Mannschaften aufeinander. Während der FC Bayern das Double klarmachen will, hofft der VfB Stuttgart auf die Titelverteidigung.

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Angesichts des Saisonverlaufs – in den drei bisherigen Duellen gingen die Münchner mit einem Torverhältnis von 11:3 immer als Sieger vom Platz – darf der FCB als Favorit bezeichnet werden. Allerdings muss das Team von Vincent Kompany einen heftigen personellen Dämpfer hinnehmen, Stammkeeper Manuel Neuer (40) fällt nämlich aus. VfB-Coach Sebastian Hoeneß kann hingegen auf sein gesamtes Stammpersonal zählen.

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So könnte Bayern starten

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