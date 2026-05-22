DFB-Pokalfinale: So könnten Bayern & Stuttgart starten

Im morgigen DFB-Pokalfinale treffen die beiden spielstärksten deutschen Mannschaften aufeinander. Während der FC Bayern das Double klarmachen will, hofft der VfB Stuttgart auf die Titelverteidigung.

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Angesichts des Saisonverlaufs – in den drei bisherigen Duellen gingen die Münchner mit einem Torverhältnis von 11:3 immer als Sieger vom Platz – darf der FCB als Favorit bezeichnet werden. Allerdings muss das Team von Vincent Kompany einen heftigen personellen Dämpfer hinnehmen, Stammkeeper Manuel Neuer (40) fällt nämlich aus. VfB-Coach Sebastian Hoeneß kann hingegen auf sein gesamtes Stammpersonal zählen.

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