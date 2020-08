Lille verpflichtet Yilmaz

Nur einen Tag nach dem klubinternen Rekordverkauf von Victor Osimhen hat der OSC Lille einen neuen Stürmer verpflichtet. Von Besiktas wechselt der türkische Routinier Burak Yilmaz zum französischen Erstligisten. Dort unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Buraks Vertrag in Istanbul wäre 2021 ausgelaufen, wurde aber vorzeitig aufgelöst, so dass keine Ablöse für den 35-Jährigen fällig wird. „Er hat das perfekte Profil, um unsere Mannschaft zu verstärken, sich unserer Spielweise anzupassen und dem Team mit seiner Erfahrung weiterzuhelfen“, so Geschäftsführer Marc Ingla.