Mann verlässt Hannover – Schmadtke übernimmt

von Lukas Weinstock - Quelle: hannover96.de
Marcus Mann mit einem breiten Lachen im Gesicht @Maxppp

Marcus Mann verlässt Hannover 96 nach über vier gemeinsamen Jahren. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, schließt sich der scheidende Geschäftsführer Sport RB Salzburg an. Dort unterschreibt Mann einen Vertrag bis 2030. „Der Abschied von Hannover 96 fällt mir sehr schwer. Ich war in den viereinhalb Jahren immer mit großem Herzblut dabei und habe den Klub, die Stadt und die Menschen sehr ins Herz geschlossen. Dementsprechend war es keine leichte Entscheidung, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich möchte allen, die mich auf meinem Weg begleitet haben, von ganzem Herzen danken“, so der 41-Jährige.

Hannover 96
Wechsel in der Geschäftsführung der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA: Jörg #Schmadtke übernimmt als Geschäftsführer Sport und tritt die Nachfolge von Marcus #Mann an, dessen Wunsch, sich RB Salzburg anzuschließen, entsprochen wird.

#H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚
Sein Nachfolger steht schon bereit. Jörg Schmadtke übernimmt ab dem 1. Januar 2026 die Geschicke und bindet sich bis 2029. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Jörg Schmadtke einen Fachmann mit großer Erfahrung gewinnen konnten, um die sportliche Zukunft von Hannover 96 zu gestalten. Er steht für strukturiertes Vorgehen, Entscheidungsstärke und im Ergebnis für erfolgreiche Arbeit“, schwärmt Aufsichtsratsvorsitzender Martin Kind.

