Drei weitere Klubs wollen Tel

Galatasaray bekommt im Werben um Mathys Tel (20) Konkurrenz. Laut Fabrizio Romano streckt auch der Paris FC die Fühler nach dem Stürmer von Tottenham Hotspur aus. ‚RMC‘ ergänzt, dass zudem der FC Villarreal und die AS Rom Interesse zeigen. Spekuliert wird über eine Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Spurs wollen Tel eigentlich halten, auch der Franzose selbst würde sich am liebsten bei den Londonern durchsetzen. In der Premier League kommt Tel auf 14 Einsätze (465 Minuten) und drei Tore. Tottenham zahlte im Sommer nach vorheriger Leihe 35 Millionen Euro Ablöse an den FC Bayern. Zuvor waren bereits zehn Millionen Euro als Leihgebühr geflossen.