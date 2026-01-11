Menü Suche
Premier League

Drei weitere Klubs wollen Tel

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano | RMC
Galatasaray bekommt im Werben um Mathys Tel (20) Konkurrenz. Laut Fabrizio Romano streckt auch der Paris FC die Fühler nach dem Stürmer von Tottenham Hotspur aus. ‚RMC‘ ergänzt, dass zudem der FC Villarreal und die AS Rom Interesse zeigen. Spekuliert wird über eine Leihe.

Die Spurs wollen Tel eigentlich halten, auch der Franzose selbst würde sich am liebsten bei den Londonern durchsetzen. In der Premier League kommt Tel auf 14 Einsätze (465 Minuten) und drei Tore. Tottenham zahlte im Sommer nach vorheriger Leihe 35 Millionen Euro Ablöse an den FC Bayern. Zuvor waren bereits zehn Millionen Euro als Leihgebühr geflossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Mathys Tel

