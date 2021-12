Die erst kürzlich ausgelosten Begegnungen für das Achtelfinale der Champions League müssen erneut bestimmt werden. Schuld ist eine Panne bei der heutigen Auslosung.

Was war passiert? Als es um den Gegner des FC Villarreal ging, wurde Manchester United von Losfee Andrey Arshavin gezogen. Dies ist jedoch eigentlich gar nicht möglich, da zwei Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen sind, nicht auch im Achtelfinale gegeneinander spielen können.

Die UEFA bemerkte umgehend den Fehler und ließ erneut eine der Kugeln öffnen, in deren Innerem sich ein Zettel mit dem jeweiligen Vereinsnamen befindet. Diesmal ergab das Los Manchester City als Gegner von Villarreal. So weit, so gut.

Problematisch war jedoch, dass Manchester United dann aus der nächsten Losrunde ausgeschlossen wurde. Diesmal ging es um den Gegner von Atlético Madrid. Nach den Regularien wären die Red Devils eigentlich ein möglicher Kontrahent der Rojiblancos gewesen. Atlético erhielt schließlich den FC Bayern als Gegner, Manchester United wenig später Paris St. Germain.

Nachdem in Folge der Panne spekuliert worden war, ob die Auslosung wiederholt werden muss, hat die UEFA dies mittlerweile bestätigt. „Nach einem technischen Problem mit der Software eines externen Dienstleisters, die den UEFA-Offiziellen vorgibt, welche Team berechtigt sind, gegeneinander zu spielen, kam es zu einem Fehler bei der Auslosung des Achtelfinals der Champions League. Daraus resultiert, dass die Auslosung für nichtig erklärt wird und komplett wiederholt werden muss“, so der Verband. Neuer Termin ist der heutige Montag um 15 Uhr.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.