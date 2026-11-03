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Bundesliga

M‘gladbach: Rückschlag für Kühn

von Tobias Feldhoff
Nicolas Kühn rennt weg @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss erneut auf Sommerneuzugang Nicolas Kühn (26) verzichten. Beim Reservistentraining am Montag zog sich der Linksfuß eine Zerrung zu und wird damit am Freitag (20:30 Uhr) beim Hamburger SV nicht zur Verfügung stehen.

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Erst am Samstag beim 0:0 gegen Paderborn hatte Kühn nach rund zwei Monaten Zwangspause sein Comeback gefeiert. Nun also der erneute Rückschlag für den Offensivallrounder, den die Gladbacher im Sommer von Como Calcio ausgeliehen hatten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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