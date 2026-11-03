Borussia Mönchengladbach muss erneut auf Sommerneuzugang Nicolas Kühn (26) verzichten. Beim Reservistentraining am Montag zog sich der Linksfuß eine Zerrung zu und wird damit am Freitag (20:30 Uhr) beim Hamburger SV nicht zur Verfügung stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst am Samstag beim 0:0 gegen Paderborn hatte Kühn nach rund zwei Monaten Zwangspause sein Comeback gefeiert. Nun also der erneute Rückschlag für den Offensivallrounder, den die Gladbacher im Sommer von Como Calcio ausgeliehen hatten.