Bundesliga
M‘gladbach: Rückschlag für Kühn
@Maxppp
Borussia Mönchengladbach muss erneut auf Sommerneuzugang Nicolas Kühn (26) verzichten. Beim Reservistentraining am Montag zog sich der Linksfuß eine Zerrung zu und wird damit am Freitag (20:30 Uhr) beim Hamburger SV nicht zur Verfügung stehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Erst am Samstag beim 0:0 gegen Paderborn hatte Kühn nach rund zwei Monaten Zwangspause sein Comeback gefeiert. Nun also der erneute Rückschlag für den Offensivallrounder, den die Gladbacher im Sommer von Como Calcio ausgeliehen hatten.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden