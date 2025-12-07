Augsburg-Chef spricht über Baum-Zukunft

Auch nach dem gestrigen Debüt-Sieg von Manuel Baum als Trainer des FC Augsburg hat sich an den Plänen nichts geändert. „Der Plan ist für uns beide sehr, sehr eindeutig: dass er es bis Weihnachten macht. Der Plan ist unverändert und klar besprochen“, lässt Geschäftsführer Michael Ströll in der ‚Sport1‘-Sendung ‚Doppelpass‘ keine Zweifel aufkommen. Am gestrigen Samstag gewannen die Schwaben gegen Bayer Leverkusen sensationell mit 2:0.

Nach der Entlassung von Sandro Wagner vor einer Woche sprang Baum als Interimstrainer ein. Eigentlich firmiert der 46-Jährige in Augsburg als Leiter Entwicklung & Fußball-Innovation. Laut Ströll hatte Baum klar kommuniziert, dass er „unbedingt wieder in den Job zurückmöchte“.