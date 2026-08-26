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Konkretes Angebot für Hofmann

Jonas Hofmann soll Bayer Leverkusen verlassen. Ein Klub hat dem Routinier nun ein lukratives Angebot unterbreitet.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Jonas Hofmann hält den Ball in der Hand @Maxppp

Bayer Leverkusen hat Jonas Hofmann signalisiert, dass er in der kommenden Saison keine großen Chancen auf Spielzeit hat. Dass der Offensivspieler mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, ist daher die logische Konsequenz. Die bisherigen Anfragen – darunter auch eine vom SV Werder Bremen – blockte er jedoch ab.

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Laut der ‚Bild‘ liegt Hofmann nun eine neue Offerte aus Saudi-Arabien vor. Demzufolge hat Al Shabab dem 34-Jährigen ein „konkretes, lukratives Angebot“ unterbreitet. Der Wüstenklub wolle den 23-fachen deutschen Nationalspieler unbedingt verpflichten.

Wie Hofmann dem Lockruf gegenübersteht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Vertrag des gebürtigen Heidelbergers in Leverkusen läuft im kommenden Jahr aus.

veröffentlicht am
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