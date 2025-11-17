Zwei Bundesligisten & Schalke: Silas hat die Wahl

Beim VfB Stuttgart steht Silas nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Die Schwaben wollen mit dem Kongolesen gerne verlängern, um ihn noch einmal zu verleihen oder eine Ablöse zu generieren. Der Flügelspieler kommt unter Sebastian Hoeneß überhaupt nicht zum Zug, folglich sucht Silas einen Ausweg, um Spielpraxis zu bekommen.

Bereits bekannt war, dass gleich vier Bundesligisten an einem Engagement interessiert sind. Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, sind darunter der Hamburger SV und der SV Werder Bremen. Und auch Zweitligist Schalke 04 soll sich mit dem 27-Jährigen beschäftigen.

Auch Interesse aus dem Ausland

Silas will wieder zurück in die Nationalmannschaft des Kongo, der sich noch Chancen auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr machen kann. Nach einer schweren Knöchelverletzung, die er sich bei seiner Leihe zu Roter Stern Belgrad im März zugezogen hatte, ist Silas erst seit Anfang Oktober wieder fit. Hoeneß attestiert ihm zwar gute Trainingsleistungen, in den Kader hat es der Rechtsfuß aber noch nicht geschafft.

Ein Wechsel im Winter kommt deshalb durchaus infrage. Auch international weckt Silas Begehrlichkeiten. Neben Samsunspor sollen der RSC Anderlecht und Spartak Moskau Interesse zeigen.