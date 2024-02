„Ja, wir führen Gespräche“: Baumgart vor der Unterschrift beim HSV

Steffen Baumgart kehrt nur knapp zwei Monate nach seinem Abschied vom 1. FC Köln wohl ins Trainergeschäft zurück. Gegenüber ‚Sky‘ bestätigte der Coach Meldungen, wonach Verhandlungen mit dem Hamburger SV aufgenommen wurden: „Ja, wir führen Gespräche.“

Der HSV hatte vor einer Woche Tim Walter als Cheftrainer entlassen. Beim 2:2 bei Hansa Rostock am Samstag saß dann der bisherige Co-Trainer Merlin Polzin auf der Bank, muss seinen Platz aber allem Anschein nach nun schon wieder räumen.

Deal auf der Zielgeraden

Laut ‚Sky‘ befinden sich die Verhandlungen mit Baumgart in einem „fortgeschrittenen Stadium“. Der 52-Jährige machte nie einen Hehl daraus, dass der HSV sein Lieblingsklub ist.

Dass der Zweitliga-Dritte zunächst mit einer Verpflichtung zögerte, lag wohl an der Skepsis von Sportvorstand Jonas Boldt. Die aller größten Zweifel an Baumgart scheinen nun aber ausgeräumt. Denkbar, dass der gebürtige Rostocker schon am morgigen Dienstag auf dem Trainingsplatz am Volksparkstadion steht.

Update (15:46 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist alles in trockenen Tüchern. Baumgart werde einen Vertrag bis 2025 beim HSV unterschreiben.