Barça-Winter: Wer kommt, wer geht?

Der FC Barcelona steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Die Coronakrise hat den spanischen Topklub hart getroffen und so sind auf dem Transfermarkt in diesem Winter keine großen Sprünge drin. Es sei denn, die Blaugrana nehmen Geld ein. Zwei Spieler stehen dem Vernehmen nach zum Verkauf, wenn das Angebot stimmt: Philippe Coutinho (28) und Júnior Firpo (24). Konkrete Anfragen liegen für das Duo im Schaufenster derzeit noch nicht vor. Was nicht ist, kann ja aber bekanntlich noch werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kandidaten für einen Abschied sind zudem Carles Aleña (22) und Riqui Puig (21). Die beiden Eigengewächse würde Barcelona aber nur auf Leihbasis ziehen lassen mit dem Ziel, dass sie andernorts mehr Spielpraxis sammeln und gereift ins Camp Nou zurückkehren. Bewerber gibt es aus dem In- und Ausland zuhauf für die zentralen Mittelfeldspieler.

Als mögliche Abgänge und damit Nothilfen für den Kontostand wurden in der Vergangenheit auch immer wieder Ousmane Dembélé (23), Antoine Griezmann (29) und Martin Braithwaite (29) gehandelt. Alle drei stehen bei Coach Ronald Koeman aber hoch im Kurs. Ein Abschied im Winter ist entsprechend in allen drei Fällen in weite Ferne gerückt.

Zwei Transferziele im Blick

Und so ist das Budget für eine Shopping-Tour im Januar schmal bemessen. Bedarf ist aber durchaus da und auch Koeman würde sich insbesondere über eine Verstärkung für die zentrale Abwehr und einen flexibel einsetzbaren Angreifer freuen.

Im Visier für die Defensive hat Barça den 19-jährigen Spanier Eric García von Manchester City. Der einstige Jugendspieler der Katalanen will spätestens im Sommer kommen und wäre dann ablösefrei. Sollte City einen fairen Preis akzeptieren, will Barcelona aber schon früher zuschlagen. Klappt dies nicht, möchte man bis zum Saisonende auf García warten. Dass mit Shkodran Mustafi (28) vom FC Arsenal eine Nötlösung im Winter kommt, ist indes unwahrscheinlich.

Die Verstärkung für die Offensive könnte derweil Memphis Depay (26) heißen. Der Niederländer sollte schon vor Saisonbeginn kommen, Barça konnte den Deal aber finanziell nicht stemmen. Im Januar wird nun erneut mit Olympique Lyon verhandelt. Barcelona würde auch noch bis zum Sommer auf den dann ablösefreien Angreifer warten, doch die Konkurrenz schläft nicht. Auch Paris St. Germain und Juventus Turin haben die Fühler ausgestreckt.