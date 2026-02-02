Thorsteinsson kehrt Hertha den Rücken

Jon Dagur Thorsteinsson kehrt nach Norwegen zurück. Der 27-jährige Flügelstürmer von Hertha BSC schließt sich auf Leihbasis bis Saisonende dem norwegischen Erstligisten Brann Bergen an. Für Thorsteinsson hatten die Berliner seit geraumer Zeit keine Verwendung mehr. Der isländische Nationalspieler war im Sommer 2024 vom belgischen Klub OH Leuven zur Hertha gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benjamin Weber, Sportdirektor der Alten Dame, erklärt: „Für Jón hat sich mit der Leihe nach Norwegen kurzfristig die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis bei einem dortigen Spitzenverein ergeben. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Bergen viel Erfolg.“