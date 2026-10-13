Bayern mit sechs Änderungen gegen Stavanger

Gegen den amtierenden norwegischen Meister Viking Stavanger geht der FC Bayern am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) als klarer Favorit in die Partie. FCB-Coach Vincent Kompany kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen.

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Lediglich Nummer eins Manuel Neuer und Offensivspieler Jamal Musiala stehen nicht zur Verfügung. Für Neuer rotiert Jonas Urbig zwischen die Pfosten, in der Offensive erhält Lennart Karl den Vorzug vor Ismael Saibari und Serge Gnabry.

Neben Joshua Kimmich darf sich Tom Bischof beweisen. In der Innenverteidigung startet Min-jae Kim statt Dayot Upamecano, hinten links hinten rückt Nathaniel Brown für Alphonso Davies in die Mannschaft.

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Darüber hinaus nimmt Kompany eine sechste Veränderung im Vergleich zum jüngsten 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg vor. Konrad Laimer, der wegen der Geburt seines Kindes am Wochenende gefehlt hatte, darf anstelle von Josip Stanisic ran.

So spielt der FC Bayern