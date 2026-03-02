Flieht Guirassy vor den Bayern?

Schon länger steht bei Borussia Dortmund ein Abschied von Serhou Guirassy im Sommer im Raum. Per Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro darf der 29-jährige Torjäger zu ausgewählten Topklubs wechseln – sein Umfeld bietet ihn unter anderem in Saudi-Arabien an.

Eine andere Guirassy-Spur führt schon seit Jahren zum AC Mailand. Das Interesse der Rossoneri besteht auch für den kommenden Sommer, wie aus einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ hervorgeht.

Besonders interessant: Laut der italienischen Sporttageszeitung liegt Guirassys Wechselwunsch unter anderem in seinem bislang leeren Trophäenschrank begründet. Der Guineer habe erkannt, wie schwierig es angesichts der Übermacht des FC Bayern ist, in Deutschland Titel zu gewinnen, so das italienische Sportblatt.

Flieht Guirassy also im Sommer vor den Bayern aus Dortmund? Möglicherweise spielt das in seine Entscheidung mit rein. Klar scheint auch: Guirassy schielt auf einen richtig dicken Vertrag für den Herbst seiner Karriere.